На выходных в Кузбассе обещают мокрый снег и гололедицу Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе. Жителей региона ждут мокрый снег и гололедица.

В пятницу, 9 октября, ночью ожидается -2…-7 градусов, днем -2…+3. Западный ветер будет дуть с порывами до 13 метров в секунду ночью и до 12-17 метров днем. Пройдут небольшие дожди, местами будут умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица.

В субботу ночью столбики термометров покажут 0…-5 градусов, днем воздух прогреется до -1…+4 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега На дорогах гололедица.

В воскресенье ночью прогнозируется -4…+1 градус, днем потеплеет до +1…+6 градуса. Ветер сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров. Как и в прошлые дни, пройдут мокрый снег и дожди, на дорогах будет скользко.

В понедельник, 12 октября, ночью температура будет находиться в отметках 0…-5 градусов, днем ожидается +2…+7. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. На дорогах гололедица.