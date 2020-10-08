Транспортную реформу в Новокузнецке прокомментировал Сергей Цивилев Фото: Екатерина РОМАНОВА

Во время пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс» глава региона Сергей Цивилев высказался о транспортной реформе, которая сейчас происходит в Кузбассе.

Губернатор отметил, что транспортная реформа, вызывающая столько различных споров, является уникальным проектом, который готовился властями еще с 2018 года. Лоты на перевозку были как большими, так и совсем небольшими, цена которых не превышала 20 миллионов рублей. Губернатор заявил, что важно не количество перевозчиков, а качество перевозок и транспорта. Поэтому главным требованием оказалась необходимость закупки новой техники.

- Мы не можем дальше допустить, чтобы люди ездили в этих ржавых «ПАЗиках». Там холодно, он еле ходит, на него смотреть без страха невозможно, люди набиваются как сельди в бочке. А как подняться туда пожилым людям? А инвалидам как вообще в этот «ПАЗик» сесть? Это не соответствует новым стандартам пассажирского транспорта. Поэтому мы пошли именно таким путем. Времена поменялись, и мы не согласимся больше на такую организацию общественного транспорта, - заявил Сергей Цивилев.

Кроме того, губернатор предложил новокузнечанам участвовать в наладке правильной работы маршрутов