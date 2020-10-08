В Кемерове на неделю перекроют Притомский проспект. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове на неделю частично перекроют движение по Притомскому проспекту. Это связано с ремонтными работами.

С пятницы, 9 октября, с 8.00, до пятницы, 16 октября, до 21.00, на правой стороне движения проспекта Притомского - по направлению от бульвара Строителей - будет перекрыт основной съезд с проспекта на улицу Терешковой в сторону Кузбасского моста, сообщили в мэрии.

Для автомобилистов обустроят временный объезд по ближайшему примыканию к проспекту Притомскому с разделением встречных транспортных потоков.

- В связи с этим также будет заужена проезжая часть до одной полосы движения в сторону здания РЖД с 21.00 9 октября до 6.00 12 октября, - сообщили подробности в администрации города. - Это связано с ремонтными работами АО «КемВод». Специалисты предприятия будут подключать строящиеся объекты на проспекте Притомском к городской системе водоснабжения.

Помимо этого, с 20.00 16 октября до 0.00 18 октября будет закрыт сквозной проезд по проспекту Притомскому в районе дома № 15. Специалисты Центра организации дорожного движения просят автомобилистов заранее выбирать альтернативный маршрут движения.