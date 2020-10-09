Тепло до +13 градусов возвращается в Кузбасс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие дни тепло вновь вернется в Кузбасс. Столбики поднимутся до +13 градусов, но дожди не прекратятся.

На смену первым снегопадам в Кузбасс вновь идет тепло. По данным портала «Гисметео», к следующим выходным местами воздух прогреется до +13 градусов. Однако до этого придется немного померзнуть. Так, в выходные дни по ночам столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем температура воздуха не превысит +4… +6. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а по утрам - гололедица.

Затем температура воздуха станет постепенно подниматься. В понедельник, 12 октября, по северу региона ожидается +4 градуса. Во вторник в Кемерове воздух прогреется уже до +7 градусов, а максимальная на следующей неделе температура ожидается в четверг - девять градусов тепла. Ночные температуры тоже будут выше нуля - до +5 градусов. До воскресенья днем столбики термометров будут держаться у отметки +7 градусов. Правда, в течение всей недели по северу региона ожидается дождь и дождь со снегом, и лишь в воскресенье - переменная облачность.

Погода в Кемерове. ФОТО: Гисметео

На юге Кузбасса будет теплее. Так, в Новокузнецке уже во вторник столбики термометров поднимутся до +6 градусов, и дальше температура воздуха будет лишь расти. Максимальная ночная температура в +7 градусов ожидается в ночь на четверг, 15 октября. А самая высокая дневная - в воскресенье: +13 градусов. По югу области также будут идти дожди, но в воскресенье, 18 октября, вновь выглянет солнце