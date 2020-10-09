Министр здравоохранения Кузбасса разъяснил ситуацию с койками заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин разъяснил ситуация с коечным фондом в регионе. Брифинг по эпидситуации в регионе прошел 9 октября.

По словам министра здравоохранения, сейчас есть свобдные места для новых пациентов, а в ближайшую неделю коечный фонд будет увеличиваться.

-Изначально в Кузбассе было создано 1 330 коек, затем развернуто еще столько же. На сегодняшний день в городах Кузбасса создано 3 049 коек, на которых проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, тяжелой формой респираторной вирусной инфекции и пневмонией. Свободных коек на сегодняшний день у нас 357, — сказал министр в рамках брифинга по ситуации с COVID-19 в регионе.

Михаил Малин сообщил, что коечный фонд в Кузбассе будет увеличен еще на 500 коек. Места для потенциальных пациентов создадут в больнице кемеровского района – около 110, Прокопьевской горбольницы – 60, Ленинск-Кузнецкой больницы №1 – 180, В Новокузнецке в здании бывшей больницы №22 – не менее 150.