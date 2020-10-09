Сколько школ и вузов переведены на дистанционное обучение в Кузбассе Фото: Евгения ГУСЕВА

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько школ, отдельных классов, детских садов, учреждений профессионального и дополнительного образования переведено на дистанционное обучение.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Маргариты Новоселовой, сегодня полностью переведены на дистанционное обучение девять образовательных организаций, в том числе пять школ, ссуз, одна организация дополнительного образования и вуз.

- Частично перешли на дистанционное обучение один класс или несколько классов либо закрыты группы в образовательных организациях - 47. Уже есть статистика, что учебный процесс был возобновлен в 105 образовательных организациях - это и школы, и детские сады, и учреждения допобразования, и учреждения профессионального образования, и вузы, - отметила Маргарита Новоселова.

Она добавила, что с начала учебного года заболели 136 учителей.