Переведут ли кузбасских школьников на удаленку Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, уйдут ли кузбасские школьники на удаленку. Такую возможность прокомментировала начальник отдела эпиднадзора регионального ведомства Маргарита Новоселова.

Она отметила, что в данной ситуации нельзя ориентироваться, например, на Москву, где происходит перевод на дистанционное обучение.

- Москва приняла такое решение после того, как в структуре заболевших число детей школьного возраста увеличилось в два раза. Если говорить про ситуацию в Кемеровской области, то удельный вес вовлеченных в этот эпидемический процесс на 40-й неделе, которая уже была завершена, по сравнению с 39-й неделей - предыдущей - не составил даже одного процента. В возрасте 7-14 лет - увеличение на 0,8 процента, в возрасте 15-17 лет - на 0,9 процента. Поэтому сейчас мы обходимся точечными мерами. Тенденция к переводу на дистанционное обучение на данный момент в регионе не поддерживается.