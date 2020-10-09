В Кузбассе переболевшим коронавирусом окажут психологическую помощь Фото: Артем КИЛЬКИН

Кузбассовцам, которые переболели коронавирусом, планируется в ближайшем будущем оказывать психологическую помощь. об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Малин.

Чиновник рассказал, что сейчас минздравом Кузбасса по инициативе губернатора Сергея Цивилева совместно с Институтом цифры и одной из информационных частных компаний тестируется работа Центра мониторинга пациентов, который будет ставить на учет всех пациентов с ОРВИ, пневмонией и коронавирусной инфекцией. Они будет сопровождаться на всех этапах лечения врачом или обзваниваться роботом. Будут даваться советы и рекомендации, а также любая информация, необходимая для получения медпомощи.

Зарегистрироваться в системе можно будет самостоятельно, и информация сразу будет направлена в поликлинику. Либо можно будет обратиться к сотруднику колл-центра или роботу-автоответчику.

-Мы надеемся, это позволит нам показать помощь медработникам, которые сейчас несут колоссальную нагрузку, - отметил Михаил Малин. - Также в этом Центре мониторинга будут работать психологи и уже проводится обучение. Номер телефона этого центра мониторинга через пару дней опубликуем во всех СМИ и адрес информационного ресурса, которым можно будет пользоваться самостоятельно.