ГИБДД Кузбасса: мокрый снег и гололед могут стать причиной аварий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГИБДД Кузбасса предупредили автомобилистов и пешеходов об ухудшении погодных условий. Мокрый снег и гололед могут стать причиной аварий на дорогах.

По информации ведомства, в субботу, 10 октября, ночью температура составит от 0 до -5, днем -1.. +4, ветер с порывами до 16 метров в секунду. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, а также гололедные явления на дорогах.

В воскресенье, 11 октября, ночью ожидается температура от -4 до +1, днем +1... +6, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица.

В понедельник ночью столбик термометра может опуститься до -5. Дневная температура составит +2.. +7. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Также высока вероятность возникновения на дорогах гололедных явлений.

-Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными на дороге, - отметили в ведомстве. - Помните о том, что на мокрой или заснеженной дороге, а также в гололед увеличивается тормозной путь транспортного средства. Высокая скорость движения может привести к потере управления. Пешеходам также стоит помнить о своей безопасности. Переходите проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, где ваше появление на дороге не станет неожиданным для водителей.