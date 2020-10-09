Власти Кузбасса рассмотрят вопрос о возобновлении работы бассейнов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Кузбасса рассмотрят вопрос о возвращении к работе бассейнов, закрытых из-за пандемии коронавируса. Совещание, на котором будет обсуждаться этот вопрос, состоится на следующей неделе.

В пятницу, 9 октября, представители оперативного межведомственного штаба провели брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. Одним из вопросов стала возможность открытия бассейнов.

- Пока ничего не могу сказать. Эта ситуация должна быть рассмотрена на очередном оперштабе, который состоится на следующей неделе, - отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова.

Напомним, что накануне, 8 октября, стало известно о возобновлении работы кинотеатров, театров, концертных залов, цирков, а также детских игровых комнат и развлекательных центров. Они могут принимать посетителей при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований.

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