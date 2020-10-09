В Кузбасс возвращается штормовой ветер до 20 метров в секунду Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе снова прогнозируется штормовой ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, ожидать его стоит в субботу, 10 октября. Правда, сотрудники Кемеровского гидрометцентра на ситуацию смотрят оптимистичней. Согласно их данным, юго-западный ветер завтра будет достигать скорости 14 метров в секунду. Ночью по области ожидается -4…+1 градус, днем температура повысится до 0…+5 градусов. Будет облачно, пройдут небольшие, а местами умеренные осадки: ночью преимущественно в виде снега, днем - в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица.

В Кемерове ночью 10 октября ожидается 0…-2 градуса, днем воздух прогреется всего лишь до +1…+3 градусов. Ветер и осадки будут наблюдаться такие же, как и в целом по региону.