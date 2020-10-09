Кузбассовец убил спавшего в подъезде мужчину и снял это на видео Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе мужчина убил спавшего в подъезде мужчину и снял это на видео. Свидетельницей кровавой расправы стала соседка, которая и вызвала полицию.

Суд озвучил приговор 20-летнему жителю Юрги, обвиняемому в убийстве человека. В декабре прошлого года молодой человек вечером возвращался домой в состоянии опьянения и, зайдя, в подъезд увидел спящего там незнакомца. Он растолкал его и потребовал уйти, на что мужчина, который тоже был нетрезв, оскорбил молодого человека нецензурной бранью.

Тот не стал терпеть подобного отношения и несколько раз ударил кулаками по голове и груди.

-Следует отметить, что во время избиения молодой человек записывал голосовые сообщения, комментируя свои действия, и отправлял их знакомой. Сотрудников полиции вызвала соседка, которая в дверной глазок увидела избиение мужчины, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

Полиция, которая прибыла по вызову, задержала преступника на месте, а также вызвала бригаду медиков. Однако скорой помощи по приезду осталось лишь констатировать смерть избитого мужчины.

-Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, однако утверждал, что в момент нанесения ударов он был в состоянии аффекта, - добавили в ведомстве. – однако проведенная экспертиза признала его вменяемым.

Суд, рассмотрев все материалы дела, приговорил молодого человека к девяти годам колонии строгого режима.