Ростехнадзор предотвратил гибель людей на угольном предприятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Ростехнадзора предотвратили возможную гибель людей на угольном предприятии. Причиной трагедии могло послужить неисправное оборудование.

Сибирским управлением Ростехнадзора с 24 сентября по 9 октября по согласованию с областной прокуратурой проводилась внеплановая выездная проверка на ООО «Завод углеродистых материалов» в Ленинске-Кузнецком. Ее инициировало письменным обращением Главное управление МЧС Кузбасса из-за возгорания полукоксовой печи, произошедшего 16 сентября.

В ходе проверки специалисты выявили несколько нарушений требований при эксплуатации опасного производственного объекта «Цех полукоксования», которые могли угрожать жизни и здоровью людей.

- Установлено, что технические устройства цеха полукоксования эксплуатируются с нарушением технологического режима и не в соответствии с проектной документацией, отсутствуют ограждения движущихся частей оборудования, отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности ряда технических устройств зданий и сооружений цеха полукоксования, - рассказали в ведомстве.

С учетом выявленных нарушений 1 октября Ростехнадзор временно запретил эксплуатацию технических устройств зданий и сооружений цеха. Материалы переданы в городской суд Ленинска-Кузнецкого. Рассмотрев их, он приостановил деятельность цеха полукоксования на 60 суток.