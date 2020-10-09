Более 120 объектов закрыли в Кузбассе за месяц из-за угрозы коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции закрыто более 120 различных объектов. В них нарушались санитарно-эпидемиологические требования.

Представители оперштаба в пятницу, 9 октября, провели брифинг по ситуации с инфекцией в регионе. На нем начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова рассказала о закрытых в регионе предприятиях и организациях.

- С 1 сентября по 1 октября проведены проверочные мероприятия в отношении 287 субъектов, в том числе на предприятиях торговли, сферы услуг, общественного питания и дошкольного воспитания. Было составлено 125 протоколов, в том числе 105 о временном приостановлении деятельности. За указанный выше период судами вынесено 144 постановления о привлечении к административной ответственности. 122 субъекта приостановили свою деятельность, в отношении двух было вынесено предупреждение, еще 20 оштрафованы на сумму 830 тысяч рублей, - сообщил Маргарита Новоселова.

Она добавила, что нарушения были выявлены на 66 объектах продовольственной торговли и общественного питания, а также в 17 детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования.