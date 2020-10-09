В Кузбассе врачи не приехали к 3-летнему ребенку из-за большой нагрузки Фото: Иван МАКЕЕВ

В социальных сетях активно обсуждалась ситуация, когда врачи скорой помощи не смогли приехать к трехлетнему ребенку с высокой температурой. Родителям пришлось самостоятельно везти его в больницу, правда приняли их только в третьей по счету. Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин объяснил это сильно возросшей нагрузкой на медиков.

Во время еженедельного брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе 9 октября журналисты задали вопрос о данном инциденте.

-У нас выросла нагрузка не только на круглосуточные стационары, ковидные госпитали, поликлиники, но и на бригады скорой медицинской помощи, - пояснил министр. - Я уже приводил статистику, что в течение двух недель заболеваемость по ОРВИ выросла более чем в пять раз, и это не могло не сказаться на времени приезда бригады скорой помощи. Первыми обслуживаются вызовы при угрожающих состояниях, остальные приходится отодвигать. Большее количество бригад мы выставить не можем, но дело не в машинах — их достаточно. Дело в том, что наши медработники тоже болеют. В некоторых организациях около 30 процентов сотрудников находятся на больничных листах.

В данной конкретной ситуации Михаил Малин порекомендовал обращаться в поликлинику.

-Будет предложен алгоритм действий. Если у ребенка есть клинические проявления, то в течение дня будет направлен педиатр, либо специалисты порекомендуют вызвать скорую помощь, либо дадут направление на госпитализацию. При отсутствии клинических проявлений вас пригласят в поликлинику, чтобы ускорить прохождение исследований.