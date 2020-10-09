Кузбассовцы сообщили о нефтяных пятнах на реках Томь и Аба

Пятна на реке Томь. Фото: Типичный Кемерово/ vk.com

Жители Кузбасса сообщили в социальных сетях о том, что на реках Аба в Новокузнецке и Томь в Кемерове плавают нефтяные пятна. Власти прокомментировали данную ситуацию.

О странных разливах на поверхности реки кемеровчане разместили информацию в среду. По данному факту была проведена проверка.

-Пятно проплывало около 9 утра, к приезду специалистов его уже не было, возможно, что оно к тому времени уже дошло до Томска, зафиксировать его не удалось, - цитирует Интерфакс собеседника в Южно-Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

А о загрязнении левого притока Томи - Абы жители Новокузнецка сообщали еще 5 октября. Проверка, которая была проведена комитетом по охране окружающей среды Кузбасса, их не обнаружила.

-Видимый участок русла реки составляет около 500 метров. На протяжении всего осматриваемого участка вода в русле реки прозрачная, дно просматривается, следов загрязнения нефтепродуктами на водной поверхности и на берегах реки не установлено. Предположительно, было кратковременное локальное загрязнение небольшим количеством нефтепродуктов, - сообщили специалисты.