Чем дышали жители Кузбасса в сентябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Кемеровского гидрометцентра провели мониторинг состояния атмосферного воздуха. Они рассказали, чем именно дышали кузбассовцы в сентябре.

В городе Кемерово, согласно предоставленным данным, повышенный уровень хлорида водорода был зарегистрирован в Центральном районе. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,1 предельно допустимой концентрации (ПДК).

В Прокопьевске в Центральном районе в 1,4 раза оказался превышен уровень оксида углерода, а в Рудничном районе сразу в два было превышено загрязнение воздуха пылью.

В Новокузнецке показатели отошли от предельно допустимых сразу в нескольких районах. Так, во всем городе, кроме Куйбышевского района наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха фторидом водорода. Максимальная концентрация этой примеси составила 3,4 ПДК. В Кузнецком, Центральном и Куйбышевском районах в 1,9 раза было превышено содержание в воздухе оксида углерода. Повышенный уровень загрязнения атмосферы пылью зарегистрирован в Куйбышевском районе – в 2,8 раза. Также в 1,1 раза был превышен уровень загрязнения воздуха формальдегидом в Кузнецком районе.