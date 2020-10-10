Ученые предупредили жителей Кузбасса о пятидневной магнитной буре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые предупреждают жителей Кузбасса о приближении пятидневной магнитной бури. Она ожидается во второй половине октября.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют магнитную бурю, которая продлится пять дней, а до и после этого будут наблюдаться сильные возмущения магнитосферы.

Так, согласно прогнозу, опубликованному на сайте института, уже 20 октября обстановка будет неспокойная, а 21 октября, в среду, начнется магнитная буря класса G1 и продлится по 24-е число, когда перерастет в среднюю бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29 октября придет в норму.

Только к 29 октября магнитосфера придет в норму. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН

Кстати, в сентябре кузбассовцы уже переживали одну магнитную бурю, правда была она намного слабее и не такая продолжительная.