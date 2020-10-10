Военные уничтожили условных диверсантов в Кузбассе. Фото: Минобороны России

Военнослужащие уничтожили в Кузбассе условных диверсантов в рамках прошедших тактико-специальных учений. Они проводились на Юргинском полигоне.

Как сообщили в Минобороны России, в учениях были задействованы военные разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).

-По замыслу учения разведывательными подразделениями при помощи станции разведки «Фара» и радиолокационной станции «Соболятник» были обнаружены группы диверсантов условного противника, направляющиеся в сторону военных объектов. Разведчики, устроив засады на маршруте их движения, уничтожили технику и живую силу «противника» из стрелкового оружия, - добавили в ведомстве.

На втором этапе учений разведчики преодолели психологическую полосу препятствия и выполнили стрельбу по движущимся групповым и одиночным целям на разных дальностях.

Добавим, что тактико-специальные учения проводились в рамках заключительной проверки за летний период обучения. В мероприятиях приняли участие около 500 военных и

Более 40 единиц различной техники.