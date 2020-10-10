В Новокузнецке транспортники ищет 60 водителей троллейбусов. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

В Новокузнецке транспортники ищут 60 новых водителей троллейбусов. Об этом в своем официальном аккаунте в соцсетях сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Он сообщил, что в 2021 году город получит 29 новых низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом благодаря тому, что муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие попало в программу субсидирования приобретения подвижного состава федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Все новые троллейбусы выйдут для обслуживания маршрута №1А (Октябрьский – роддом Ильинка, через Запсиб). Выход нового транспорта позволит организовать работу магистрального маршрута с интервалом движения в часы пик всего в 7 минут, - написал Сергей Кузнецов. - Ставлю задачу - увеличить водительский состав предприятия на 60 человек!».

Глава отметил, что будет организовано обучение водителей на территории троллейбусного депо МТТП. Во время курса, который рассчитан на полгода, будущие водители будут получать ежемесячную стипендию в размере 13 719 рублей. При условии набора групп из населенных пунктов Новокузнецкой агломерации возможна доставка до места учебы. По завершению процесса обучения гарантировано трудоустройство.

Записаться на курсы водителей троллейбуса можно по телефонам: 8 (3843) 779-756; 8-923-030-44-34 и в отделе кадров МТТП по адресу: шоссе Кондомское, 2.