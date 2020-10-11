КАМАЗ врезался в легковушку в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

В воскресенье днем в Кемерове произошло ДТП, участниками которого стали грузовой и легковой автомобили.

Последствия столкновения двух автомобилей в Кемерове запечатлели очевидцы. Они сообщают, что КАМАЗ врезался в легковой автомобиль на пересечении проспекта Ленина и улицы Терешковой. На снимке, сделанном очевидцами дорожно-транспортного происшествия, видно, что случилось она в нескольких метрах от светофора. Грузовой автомобиль врезался в среднюю часть легковушки.

Насколько сильно пострадали автомобили и получили ли травмы те, кто находился в легковом автомобиле, в настоящее время неизвестно. В ближайшее время сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить степень вины каждого из водителей, а также причины и обстоятельства, приведшие к дорожно-транспортному происшествию в центре города.