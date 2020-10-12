Знаменитый воспитанник новокузнецкой школы бокса заболел коронавирусом Фото: Кирилл ЧАЩИН

Знаменитый боксер Миша Алоян попал в больницу, где врачи диагностировали ему коронавирус.

Двукратный чемпион мира, Чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады в 2012 году не сможет провести намеченный на 15 октября бой с Пабло Каррильо. Воспитанник новокузнецкой школы бокса

«Нахожусь в больнице, заболел коронавирусом, поэтому мой бой отменился», — приводит слова боксера, сказанные во время видеоконференции, организованной Федерацией бокса России, портал championat.com.

О состоянии спортсмена, а также о том, в какой форме он переносит болезнь, не сообщается.

Напомним, последний раз Миша Алоян появлялся на ринге в декабре 2019 года. Тогда он провел бой с Роналем Батистом в Кемерове. На профессиональном уровне россиянин провёл шесть поединков, победив в пяти из них и один раз проиграв.