Сергей Цивилев лично проверил очереди в кемеровской поликлинике №5. Фото: Телеграм-канал "Цивилев.Live"

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал в кемеровской поликлинике №5 и оценил очередность в медучреждении. Также оценил уровень оказания медицинской помощи в целом.

Поликлинику №5 губернатор посетил по пути в областной медицинский информационно–аналитический центр. Уже на месте он сообщил, как будет решаться ситуация с очередностью и доступностью медпомощи. Так, для работы медицинских бригад учреждениям здравоохранения будут переданы машины администрации области и ряда предприятий. Рядом с поликлиниками развернут мобильные пункты МЧС, чтобы уменьшить очереди в здании.

Помимо этого, в поликлинику будут доставлены дополнительные рециркуляторы для очистки воздуха.