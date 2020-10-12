В Кузбассе мать отделалась исправительными работами за падение детей с четвертого этажа Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе мать двоих детей отделалась исправительными работами после того, как малыши выпали с балкона четвертого этажа. Младшему ребенку понадобилась срочная госпитализация.

Инцидент произошел в прошлом октябре в Киселевске. Утром нетрезвая семейная пара отправилась в магазин, оставив дома двух малолетних детей – шестилетнюю девочку и ее двухлетнего брата. Пока родителей не было, дети захотели погулять и вышли на балкон. Малыши забрались на детский столик, который стоял напротив незастекленной рамы балконного окна, потеряли равновесие и выпали наружу. Скорую помощь вызвали соседи, увидевшие в окно выпавших детей. Малышей доставили в больницу, при этом мальчику потребовалась срочная операция.

-По результатам проверки был установлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних со стороны матери и отца, в настоящее время по решению суда они лишены родительских прав. Кроме того, оба родителя стали фигурантами уголовных дел, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В отношении отца производство было прекращено в связи с состоянием его здоровья, ему назначены принудительные меры медицинского характера.

А вот матери суд назначил год исправительных работ, приговор вступил в законную силу.