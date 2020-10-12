Кузбассовец изнасиловал в гараже случайную прохожую Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе мужчина изнасиловал в гараже случайную прохожую. Чтобы женщина не сопротивлялась, он пригрозил ей расправой.

Инцидент произошел несколько дней назад в Тайге. Вечером пьяный горожанин шел по улице и увидел 27-летнюю девушку, которая разговаривала по телефону. злоумышленник сбил прохожую с ног, отчего телефон выпал из рук. На другом конце провода была мать девушки, которая по звукам догадалась, что с дочерью что-то случилось. Своими подозрениями женщина поделилась с полицией.

Нападавший же в это время разбил телефон ножом, затем завязал девушке глаза и рот шарфом, а руки – шнурком и затащил в рядом стоящий гараж. Там он, угрожая убийством, изнасиловал пленницу, затем он закрыл ее в гараже и скрылся.

-Потерпевшая смогла развязать себе руки и открыть гараж, сняв небольшую дверь с петель. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Со следствием он сотрудничает, вину признает. По ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

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