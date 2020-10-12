В кузбасском санатории произошла крупная вспышка коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В одном из кузбасских санаториев зафиксирована крупная вспышка коронавируса. Зарегистрировано сразу 19 случаев заболевания.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическую проверку в отношении санатория «Лесное озеро».

4 июня в здравнице было возобновлено бронирование мест, а сама эксплуатация возобновлена 22 июня. Перед началом работы весь персонал - это 46 человек - прошел лабораторные обследования на COVID-19.

- У двух отдыхающих после приезда из санатория «Лесное озеро» был выявлен COVID-19. На основании постановления главного государственного санитарного врача по Гурьевску, Салаиру и Гурьевскому району все сотрудники ООО Санаторий «Лесное озеро» обследованы методом ПЦР, и 10 октября 2020 года получены положительные результаты обследования у 17 сотрудников, - сообщили в ведомстве.

Сегодня всем контактным лицам вручены постановления об изоляции. Сотрудники технической службы по обслуживанию объектов жизнеобеспечения переведены на вахтовый метод работы с изоляцией по месту работы. Выдано предписание на проведение заключительной дезинфекции. ООО Санаторий «Лесное озеро» закрыт.

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