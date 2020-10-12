Следком Кузбасса проверяет информацию о заживо похороненном мужчине с короновирусом

Следком Кузбасса проверяет информацию о заживо похороненным мужчиной с короновирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет Кузбасса проверяет информацию о заживо похороненном мужчине с коронавирусом. Ситуацию спровоцировала халатность медицинского персонала.

Буквально на днях к следователям обратился директор пансионата для пожилых людей и сообщил о халатности, допущенной медперсоналом при оказании помощи 80-летнему и 71-летнему постояльцам. По данному факту была организована доследственная проверка.

Как было предварительно установлено, в августе оба пенсионера были доставлены в больницу для получения медицинской помощи, но в реанимации один из них скончался. Родственникам 71-летнего пожилого мужчины сообщили о его смерти, выдали тело для захоронения в закрытом гробу. Через некоторое время родственникам сообщили, что произошла ошибка, они захоронили другого человека, а их близкий жив.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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