Электричка насмерть сбила 76-летнюю пенсионерку в Кузбассе Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кузбассе электричка насмерть сбила 76-летнюю пенсионерку. Заметив женщину на путях, машинист пытался затормозить, но наезда избежать не удалось.

Инцидент произошел в Новокузнецке. Транспортным полицейским поступило сообщение, что электропоездом на 112 километре пикет № 1 перегона станций Блокпост 107 км – Карлык травмирована женщина. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что 76-летняя жительница Новокузнецка шла вдоль железнодорожных путей и на подаваемые машинистом сигналы не реагировала. Он применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Пенсионерка была смертельно травмирована.

-Транспортная полиция предупреждает: переход железнодорожных путей в неположенном месте может привести не только к сбою в работе поездов, но и к тяжелому увечью или гибели самого пешехода, - сообщили в Управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу. - Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов.