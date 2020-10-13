Автомобиль провалился в яму на дороге в центре Кемерова. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"

Утром 13 октября в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие, которое, в свою очередь, спровоцировало затруднение движения.

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП, которое произошло на проспекте Октябрьском. На кадрах, сделанных очевидцами, виден автомобиль, который провалился в яму посреди проезжей части. Рядом с автомобилем стоит дорожная техника.

- Дорожно-транспортное происшествие случилось около 07.45. по предварительным данным, водитель автомобиля не заметил предупреждающих знаков и совершил въезд в яму, - сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции города Кемерово.

Как оказалось, на этом участке дороги проводились ремонтные работы, и водитель попал в яму из-за невнимательности. В Госавтоинспекции отметили, что пострадавших в ДТП нет, зафиксирован только материальный ущерб.

Сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам о том, что при движении необходимо обращать внимание на дорожные знаки, чтобы не случилось неприятных ситуаций.