В архиве Кемерова нашли документ с итогами переписи за 1920 год. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемеровском городском архиве обнаружился документ с итогами Всероссийской переписи 1920 года. Тогда в областном центре проживало в 90 раз меньше людей, чем сейчас.

В книге-ежегоднике Томского губстатбюро за 1922-1923 годы - представлены статистические данные по Томской губернии. Но есть там интересные факты и о Щегловске (будущем Кемерове). Например, численность населения города в 1920 году составляла всего 6063 человека. Также авторы издания приводят статистику населения по возрастам. Согласно документу, в те годы в городе преобладало женское население.

-Сейчас специалисты занимаются оцифровкой документа и его анализом, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - За 100 лет численность нашего города увеличилась более чем в 90 раз. Но точные цифры мы будем знать после Всероссийской переписи населения, которая состоится в 2021 году.