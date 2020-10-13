В Новокузнецке будут судить водителя-лихача за смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Новокузнецке будут судить водителя, который спровоцировал смертельное ДТП. Он ехал в черте города со скоростью свыше 120 километров в час.

Авария произошла в июле этого года вечером на улице Ермакова. Управляя Toyota Mark II, 49-летний новокузнечанин из-за высокой скорости допустил занос автомобиля, а затем наехал на опору освещения и еще три припаркованных автомобиля. В результате погибла его 22-летняя пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

-В ходе проведенной автотехнической экспертизы установлено, что водитель Toyota более чем в два раза превысил допустимую скорость движения. На момент ДТП она составляла не менее 123 километров в час, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

К настоящему моменту собрано достаточно доказательств вины водителя, вследствие чего уголовное дело передано в суд. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Кроме того, родственники погибшей девушки и владельцы поврежденных машин подали гражданские иски на возмещение морального вреда на общую сумму более 4,4 миллиона рублей.