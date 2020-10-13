В Кузбассе снова открылись плавательные бассейны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 13 октября вновь разрешили работу плавательных бассейнов. Распоряжение об очередной отменен ограничительных мер подписал губернатор Сергей Цивилев.

Бассейны смогут работать при соблюдении нескольких условий. Так, загрузка должна составлять не более 50 процентов от пропускной. Обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: на входе должны размещаться дозаторы в антисептиков, работать приточно-вытяжная вентиляция, помещения проветриваться каждые два часа при наличии технической возможности. Сотрудники бассейнов обязаны соблюдать масочный режим и находиться в перчатках.

-Обязательно обеспечение проведения обработки оборудования и инвентаря ежедневно два раза в сутки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, - говорится в документе. - Обработку осуществлять в отсутствие посетителей, заблаговременно до их приема.