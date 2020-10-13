Фуд-корты вновь заработали в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе возобновляется работы фуд-кортов, которые расположены в торгово-развлекательных центрах. Об этом сообщает пресс-служба администрации правителоьства Кузбасса.

Согласно распоряжению губернатора Сергея Цивилева, в торгово-развлекательных центрах вновь возобновляется работа фуд-кортов. Однако есть ограничения для их работы. Так, загрузка каждого объекта не должна превышать 50 процентов. Расстановка столов предполагается на расстоянии не ближе 1,5 метров. При этом одновременно за столами могут находиться не более 1-2 человек.

Впрочем, количество гостей за одним столиком может быть и больше, но только в том случае, если они являются членами одной семьи или сопровождающими.