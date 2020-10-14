Роботы и московские специалисты помогут кузбассовцам лечить коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

В последнее время из-за роста числа заболевших коронавирусом в Кузбассе вновь выросла нагрузка на врачей. Чтобы снизить ее, на помощь кузбассовцам придут современные технологии.

Так, губернатор Кузбасса отметил, что уже сейчас важно лечить на дому как можно больше людей. Для того чтобы осуществить это, будет работать приложение «Сберздоровье». В России работа приложения платная, однако в Кузбассе ее работу будет оплачивать правительство региона.

- Мы договорились со Сбером о том, что до конца недели у кузбассовцев появится возможность бесплатно получать первичные консультации по лечению гриппа, ОРВИ и коронавируса через приложение «Сберздоровье». Консультировать их будут московские специалисты, чтобы разгрузить наших врачей, - заявил Сергей Цивилев.

Кроме того, в ближайшее время будут задействованы дополнительные томографы с автоматизированной программой, которая позволит анализировать около 1,5 тысячи снимков в сутки.

В свою очередь, в оперативном штабе Кузбасса сообщили, что кузбасские врачи смогут воспользоваться еще одной платформой - Voice to Med. Голосовой помощник преобразовывает речь в печатный текст, а это можно использовать для заполнения карты пациента - и тем самым экономить время.

Еще одна мера поддержки - передача медучреждениям машин с водителями. На сегодня выделили под это 191 автомобиль, создается резерв еще из 130 машин.

- Прошу каждого из вас относиться с пониманием и уважением к работе врачей, а также думать о своем здоровье и здоровье окружающих! - обратился к кузбассовцам губернатор Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.