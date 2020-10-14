В Кузбассе солдат избил подчиненного ногами за самоволку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе солдат издевался над подчиненным и избивал ногами в берцах за самоволку. Дело дошло до военного суда.

У приставов на исполнении находилось производство о взыскании с бывшего военнослужащего уголовного штрафа за превышение должностных полномочий.

Как было установлено, мужчина, являясь начальником по воинскому званию для рядового, высказал своему подчиненному претензии по поводу его самовольной отлучки. После этого он стал отдавать команды на выполнение различных физических упражнений, в ходе которых стал наносить рядовому удары ногами, обутыми в ботинки военного образца с высоким голенищем. Потерпевший получил многочисленные травмы.

Томский гарнизонный военный суд, рассмотрев материалы дела, признал бывшего военнослужащего виновным в превышении должностных полномочий и назначил наказание в виде трех лет условного лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и выплатой уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

- Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области. - Штраф был выплачен в полном объеме.