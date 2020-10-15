14-летняя девочка в очках пропала в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Ушла в неизвестном направлении и пропала - так пишут об обстоятельствах исчезновения 14-летней жительницы Кузбасса волонтеры поисково-спасательного отряда. Начаты поиски ребенка.

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 14-летняя жительница села Преображенка Тяжинского района Арина Атяжина ушла в неизвестном направлении 14 октября 2020 года. С тех пор она не выходит на связь, местонахождение девушки неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета: темно-зеленая куртка, коричневая юбка, белые кроссовки, вязаная бордовая шапка.

Особые приметы: носит очки.

С собой: черно-фиолетовый портфель.

Если вы готовы присоединиться к поискам ребенка или владеете информацией о местонахождении девочки, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.