Синоптики рассказали о погодных аномалиях в Кузбассе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Синоптики Гидрометцентра России рассказали о погодных аномалиях в стране, в том числе и в Кузбассе. Эксперты составили карты температуры и осадков в октябре.

Карта температуры. Фото: Гидрометцентр России

Как следует из представленных графиков, на большей территории азиатской части России среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. В эту категорию попадает и юг Сибирского федерального округа.

Так, видно, что Кемерово и север Кузбасса находятся в зоне, где температура выше средней на 0,5 градуса, а вот юг области оказался в секторе, где температура ниже нормы или в пределах нормы.

Карта осадков. Фото: Гидрометцентр России

Что касается месячного количества осадков, но на большей части территории оно около среднего многолетнего количества, в том числе и в Кузбассе.

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