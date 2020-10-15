Восемь несанкционированные объекты демонтируют в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Глава Кемерова Илья Середюк подписал распоряжение, согласно которому на территории города будут демонтированы восемь незаконно размещенных объектов.

Согласно одному из постановлений, размещенной на сайте администрации города, демонтаж коснется объектов, которые находятся северо-западнее дома №17 по улице Черняховского. В настоящее время владельцы этих объектов неизвестны. Также в документе отмечается, что вывоз и демонтаж самих объектов и имущества, находящегося внутри, будет осуществлен силами специализированной организации. При этом работы должны быть завершены не позднее 31 декабря 2021 года.

А вот еще семь незаконно размещенных объектов исчезнут с карт города уже в этом году. Согласно еще одному постановлению, подписанному в тот же день,до 31 декабря демонтируют и вывезут некие объекты некапитального строительства с улицы Ракитянского, Институтской, Шахтеров, Патриотов, Рабочей, Веры Волошиной и Белозерной.