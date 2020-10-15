Жительница Кузбасса пойдет под суд за утонувшего в реке внука Фото: Влад КОМЯКОВ

Жительница Кузбасса предстанет перед судом. Она не смогла спасти своего тонувшего внука.

В июле 2020 года 66-летняя жительница Топкинского района вместе с четырьмя внуками отправилась на берег реки. Дети тут же принялись купаться – в том числе и 12-летний мальчик, который не умел плавать. Бабушка разрешила ему плескаться в реке без спасательных средств. Неожиданно ребенка стало сносить течением от берега на глубину.

Другие дети и бабушка пытались спасти брата, но не смогли его вытащить. К тому же женщину тоже стало сносить течением. Ребенок утонул. Прибывшим спасателям оставалось лишь достать его тело из воды.

- Со следствием обвиняемая сотрудничала.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.