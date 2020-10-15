В Кузбассе изменится расписание междугороднего маршрута
Фото: Максим КИСЕЛЕВ
В Кузбассе с 16 октября изменится расписание междугороднего маршрута № 643 Березовский - Тайга. О том, что вводится новое расписание, сообщает ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».
По данным учреждения, теперь автобусные рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям со следующим временем отправления:
- от Березовского автовокзала - в 15.10;
- от Тайгинской автостанции - в 16.50.
Изменение в расписании движения автобусов осуществлено по ходатайству студентов Тайгинского института железнодорожного транспорта.
- На данный маршрут доступна удаленная продажа проездных билетов, - отметили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс». - Уже сегодня можно приобрести проездные билеты в кассах любого автовокзала или автостанции Кузбасса как в прямом, так и в обратном направлениях.