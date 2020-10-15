Кузбасские военные впервые отработали два новых способа наступательного боя. Фото: Минобороны России

Кузбасские военные в составе подразделения Центрального военного округа впервые отработали два новых способа наступательных действий в бою.

Как сообщили в Минобороны России, в ходе учения с мотострелковыми бригадами 41-й общевойсковой армии ЦВО военнослужащие впервые апробировали такой способ, как обход узлов обороны противника с их блокированием и изоляцией действиями рейдового отряда.

Также впервые был применен оперативный элемент построения войск - мобильный эшелон, предназначенный для ведения разведывательно-ударных и рейдово-штурмовых действий в ходе наступления войск.

- В отличие от традиционных первого и второго эшелонов, для которых изначально определен фронт и направление движения, мобильный может действовать на всех направлениях по решению командования, - рассказали в ведомстве. - Основу мобильного эшелона составляют подразделения, передвигающиеся на вертолетах.