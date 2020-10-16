Кузбасс встревожило вечернее землетрясение. Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Кузбасс вечером, 15 октября, встревожило очередное землетрясение. Несмотря на обилие шахт и разрезов, оно носило не техногенный, а природный характер.

О сейсмособытии сообщили специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. По данным специалистов, подземный толчок произошел в 21.59 по местному времени. Его магнитуда составила 3.

Эпицентр землетрясения находился по координатам: 52,88 широты и 88 долготы – это горнолыжный поселок Шерегеш. Там магнитуда достигла 3,4.

В администрации Таштагольского района сообщили, что 14 октября в поселке Шерегеш также было зафиксировано в штатном режиме, людей выводить не понадобилось.