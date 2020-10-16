При каких ограничительных условиях откроется горнолыжный сезон в Шерегеше Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В скором времени в Кузбассе стартует горнолыжный сезон, и многих жителей региона волнует вопрос: при каких условиях будут работать курорты, в том числе и Шерегеш.

Представитель Роспотребнадзора Елена Парамонова отметила, что мы уже больше полугода живем в условиях пандемии коронавирусной инфекции. И то, будет ли всплеск заболеваемости, зависит от того, насколько четко жители и гости региона выполняют рекомендации.

- Сегодня настолько все уже регламентировано, для каждого виды деятельности разработаны все методические рекомендации, которые только исполняй. Нам необходимо научиться исполнять те рекомендации, которые сегодня уже есть. И тогда в этих условиях мы сможем добиться остановки распространения коронавируса, - сказала Парамонова.

Также замруководителя регионального Роспотребнадзора добавила, что все, кто отказывается соблюдать рекомендации по недопущению распространения коронавируса будут вынуждены платить штрафы.