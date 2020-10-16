Кузбассовец расстрелял три оставленных на парковке автомобиля. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Автомобилисты Ленинска-Кузнецкого страдают от действий неизвестного: он расстреливает стекла машин, оставленных на парковке.

Сообщение о «ворошиловском стрелке» появилось в социальныцх сетях. Автор сообщения отметил, что до инцидента владельце машин, которые в данный момент нуждаются в ремонте и стоят припаркованными возле дома, намекали, что машину нужно убрать. «Но потерпевшим негде ставить машины, а на платную стоянку нет средств. Злоумышленник стреляет по стеклам автомобилей. Это уже третий случай за последнее время», - отмечает автор сообщения в соцсети и прикладывает снимки с поврежденными стеклами машины.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области также прокомментировали два случая повреждения автомобилей. В ведомстве отметили, что на данный момент личность злоумышленника не установлена. И прежде, чем приступить к поискам хулигана сотрудникам полиции пришлось разыскивать владельцев пострадавших машин.

- Повреждены оказались транспортные средства, владельцы которых длительное время их не эксплуатировали и оставили без присмотра на автомобильной парковке, - отметили в ведомстве. - Один из владельцев поврежденных машин уже установлен и опрошен, полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленника. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.