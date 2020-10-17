Ветер до 20 метров в секунду будет бушевать в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Самый теплый день на этой неделе станет одновременно и самым ветреным. МЧС и синоптики предупредили кузбассовцев о мощном ветре.

«Днем 17 октября местами на территории Кемеровской области ожидается усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду», - сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области. При таком сильном и порывистом характере ветра они рекомендуют жителям региона избегать мест, рядом с которыми имеются недостроенные или аварийные здания, старые деревья и прочие объекты, которые могут представлять опасность.

Впрочем, самый ветреный день одновременно с этим будет и самым теплым днем на неделе. Синоптики прогнозируют, что в субботу воздух прогреется до +7…+12 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

В Кемерове днем столбики термометров поднимутся до +8…+10 градусов.