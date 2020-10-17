Уникальные духи с запахом тайги создали в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба администрации города Междуреченска.

Духи с тончайшими ароматами предгорной тайги создали в Междуреченске. При этом автор духов вдохновлялась впечатлениями о Горной Шории и использовала старинные технологии.

- Тайга всегда разная, поэтому сложность в том, чтобы аромат раскрывался целой палитрой нот и оттенков. Это не только запах хвои и смолы, это и прелые листья, цветы, грибы, ручьи, иней и даже ветер. И у каждого человека с тайгой ассоциации разные, а значит, раскроется для каждого аромат по-своему, - рассказал идейный вдохновитель создания аромата журналист Павел Лавров, участник команды проекта «Междуреченск. Город тайги».

Воплотила же в жизнь идеи журналиста независимый парфюмер, основательница бренда артизанального парфюма Propretèparfum, Анна Иванова. Впечатленная Горной Шорией и ее уникальной тайгой, девушка отдала предпочтение старинной технологии. Никаких спиртовых вытяжек и дешевой химии – только эксклюзивное сырье и технология паровой дистилляции. В результате получились оригинальные духи, передающие дух тайги.

- Продукцию планируют изготавливать как сувенирную, презентовать туристам и амбассадорам Междуреченска в других городах России. Первым – для приятных воспоминаний и желания вернуться, вторым - для вдохновительных рассказов об уникальном Междуреченске – городе тайги, - сообщает пресс-служба администрации города Междуреченска..