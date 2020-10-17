Два человека погибли в ДТП в Прокопьевске Фото: Иван ВИСЛОВ

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 17 октября в Кузбассе. Два человека, находившиеся в попавшем в аварию автомобиле, погибли.

Легковой автомобиль, в котором ехали два человека, врезался в отбойник. Это произошло в 06.43 в районе села Шарап – по дороге в сторону Новокузнецка.

- Два человека, которые находились в салоне автомобиля в момент аварии, погибли на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщает пресс-служба регионального Центра медицины катастроф.

На данный момент известно, что оба погибшие – мужчины в возрасте около 35 лет. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины, приведшие к дорожно-транспортному происшществию.