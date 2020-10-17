Поиски пропавшей в лесу 14-летней школьницы прекращены. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кузбассе прекращены поиски 14-летней школьницы, пропавшей 14 октября. В тот день ее видели идущей в сторону леса.

Полиция Кузбасса сообщает о прекращении поисков 14-летней школьницы, которая пропала в Кузбассе. Девочка пропала несколько дней назад в селе Преображенка Тяжинского района. Еще 14 октября она ушла из образовательного учреждения и отправилась в сторону леса. И вот 17 октября стало известно о прекращении поисков. Стало известно, что девочку нашли в лесу.

Сотрудники полиции изучали круг общения школьницы, а территория, где она, предположительно, могла пропасть, была поделена на квадраты и тщательно проверялась. В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета, представители администрации, местные жители и волонтеры. Кроме того, привлекался вертолет Росгвардии. В общей сложность более 700 человек искали ребенка.

- Сегодня один из местных жителей, принимавших участие в поисках, обнаружил несовершеннолетнюю на расстоянии около 500 метров от населенного пункта в лесном массиве. Сейчас школьницу передали медицинским работникам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.