Промчавшиеся на красный свет автомобилисты возмутили кузбассовцев. ФОТО: Инстаграм, ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК

Автомобилисты, массово нарушающие Правила дорожного движения, вызвали негодование у жителей Новокузнецка. Один из них выложил в соцсети видео с массовым проездом на красный свет.

Сразу три автомобиля друг за другом проскочили пешеходные переход на красный свет. И если в первом случае водителя можно оправдать тем, что он завершал маневр и лишь поэтому проехал на мигающий желтый, то два других автомобилиста уверенно ехали на красный свет.

«Прав лишить, машину конфисковать!» - требуют подписчики паблика, где появилась видеозапись.

Впрочем, нашлись и те, кого удивило поведение пешехода: «А вот я поразилась пешеходу. Столько машин проехало на «красный», а вот убедиться в том, что еще кто-то не проедет - не убедился. Видимо, сохраненный...»