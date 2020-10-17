Несколько сотен студентов будут помогать кузбасским медикам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

13 модульных пунктов для временного пребывания ожидающих медицинской помощи кузбассовцев и студенты медицинских вузов придут на помощь врачам Кузбасса.

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин рассказал о мерах, которые предпринимаются в регионе для того, чтобы улучшить ситуацию с оказанием медицинской помощи.

- На сегодняшний момент для улучшения качества оказания медицинской помощи и снижения дефицита помещений приняты решения об установке 13 модульных пунктов для временного пребывания граждан и оказания медицинской помощи там, где имеется дефицит помещений, - сообщил Михаил Малин.

Кроме того, на помощь врачам придут студенты-медики. Сейчас 384 человека устроены в медицинские организации, 360 студентов лечебного и педиатрического факультетов выведены на производственную практику. Еще 110 студенток отправятся в больницы в разные города Кузбасса.